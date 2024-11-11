نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب بلجيكا يوم الخميس المقبل 14 نوفمبر 2024 على ملعب "الملك بودوان"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل الآزوري صدارة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بعد الفوز ثلاث مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاءين.

موعد مباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة البداية لمباراة إيطاليا ضد بلجيكا يوم الخميس المقبل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة مباراة إيطاليا ضد بلجيكا مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي