انت الأن تتابع خبر ماسك بودرة الكولاجين للوجه ولتفتيح الجسم ووداعاً للخطوط والتجاعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل ماسك بودرة الكولاجين، حيث يعتبر الكولاجين من المكونات الشهيرة التي تستخدم للإعتناء بالبشرة وأيضاً الشعر، وذلك لأنه يعمل على منع ظهور علامات تقدم العمر، كما يساعد على منع ظهور التجاعيد، لذلك سوف نقوم في هذا المقال بعرض بعض الوصفات الطبيعية التي يتم إعداها بإستخدام بودرة الكولاجين.

ماسك بودرة الكولاجين

الآن يمكنك صنع قناع الكولاجين الطبيعي في المنزل بكل سهولة، وطريقة تحضيره كالتالي:

قناع الكولاجين مع الطين الفرنسي

يتم إحضار إناء مناسب ووضع بداخله ربع ملعقة كبيرة من بودرة الكولاجين مع نصف ملعقة كبيرة من طين الورد الفرنسي.

وإضافة نصف ملعقة كبيرة من جل الصبار ونصف ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ويتم خلط جميع المكونات جيداً حتى يتم الحصول على قوام كريمي، ويتم استخدامه عن طريق غسل الوجه جيداً وتجفيفه.

ثم وضع طبقة خفيفة من الخليط على الوجه عدا منطقة العين.

ثم يتم ترك القناع على الوجه لمدة ربع ساعة تقريباً، ثم يتم إزالة القناع عن طريق رش القليل من الماء الدافئ على الوجه أولاً حتى يلين القناع ويسهل إزالته.

ثم يتم غسل الوجه بالماء جيداً، ووضع كريم مرطب مناسب للبشرة حتى تحافظي على نضارة البشرة.

قناع الكولاجين والأناناس

في وعاء مناسب يتم وضع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا الوردي الناعم.

وإضافة ملعقتين صغيرتين من الأناناس الطازج، مع ربع ملعقة كبيرة من بودرة الكولاجين.

ويتم خلط جميع المكونات جيداً، ثم يتم استخدامه على البشرة الرطبة وذلك بوضع طبقة من القناع وتوزيعها بالتساوي.

ثم يتم فرك الوجه بلطف بحركات دائرية لأعلى وللخارج، ثم يترك القناع على الوجه لمدة تتراوح بين نصف دقيقة إلى دقيق.

ثم يتم تنظيف الوجه باستخدام قطعة قماش مبللة بماء دافئ، ووضع كريم مرطب مناسب للبشرة.

في الختام