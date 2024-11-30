الرياضة

إبراهيم صلاح: هذا المدرب سر تألقي مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، كواليس موسم الفريق في موسم 2014 والذي تُوج فيه الفريق الأبيض بثنائية الدوري وكأس مصر.

إبراهيم صلاح: هذا المدرب سر تألقي مع الزمالك

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " كنت أول صفقة تعاقد معها الزمالك عام 2014 لتكوين الفريق الذي توج بالدوري والكأس وقدم موسم استنثائي بشهادة الجميع والفريق كان على قلب رجل واحد".

وأضاف: "كنت أشارك أساسي مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا وقدمت أداء مميز للغاية مع الفريق في هذه الفترة وحصلت على إشادة من الجميع".

وأوضح: "بكل تأكيد أدين لنادي الزمالك بالفضل فيما وصلت إليه لأن النادي هو الذي صنع اسمي وتاريخي خلال مسيرتي الكروية".
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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