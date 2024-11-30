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أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، كواليس موسم الفريق في موسم 2014 والذي تُوج فيه الفريق الأبيض بثنائية الدوري وكأس مصر.

إبراهيم صلاح: هذا المدرب سر تألقي مع الزمالك

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: " كنت أول صفقة تعاقد معها الزمالك عام 2014 لتكوين الفريق الذي توج بالدوري والكأس وقدم موسم استنثائي بشهادة الجميع والفريق كان على قلب رجل واحد".

وأضاف: "كنت أشارك أساسي مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا وقدمت أداء مميز للغاية مع الفريق في هذه الفترة وحصلت على إشادة من الجميع".

وأوضح: "بكل تأكيد أدين لنادي الزمالك بالفضل فيما وصلت إليه لأن النادي هو الذي صنع اسمي وتاريخي خلال مسيرتي الكروية".

