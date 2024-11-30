نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن المنافسة بين جميع اللاعبين كانت قوية للغاية في موسم 2014، مشددا على أنها كانت في صالح القلعة البيضاء بكل تأكيد.
إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب
وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "المنافسة بيني وبين طارق حامد كانت شرسة للغاية ولكنها كانت في مصلحة الفريق وكنت أشارك أساسي مع الفريق حينذاك".
وأضاف: " طارق حامد شارك أساسي مع الزمالك بعد تعرضي لإصابة الضامة مع المنتخب وكان يجلس بديلًا مع فيريرا ولكنه تألق بعد ذلك وظهر بشكل مميز للغاية".