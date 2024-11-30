العالم اليوم - حماس تتبنى "هجوم الحافلة" قرب مستوطنة بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 05:21 صباحاً - أعلنت حركة حماس الفلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي استهدف حافلة قرب إحدى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، الجمعة، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، في وقت سابق أن 3 أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة جراء أعيرة نارية، ولحقت إصابات متوسطة بشخص رابع. كما أصابت شظايا الزجاج المتطاير عددا آخر من الأشخاص. وذكر الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس أن منفذ الهجوم فلسطيني فتح النار على حافلة إسرائيلية، وقد تم "تحييده" في موقع الحادث. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله بوفاة الرجل الفلسطيني. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الهجوم وقع قرب مستوطنة أريئيل، شمالي الضفة الغربية.

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