الدوري الأردني (10):شباب الأردن يستقبل معان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت،مباراتان ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، فيلعب شباب الأردن مع معان الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والأهلي مع الرمثا الساعة 19:45.

أمس، تعادل الفيصلي مع الصريح 1-1 في افتتاح مباريات هذه الجولة، وخسر مغير السرحان أمام السلط 0-1.

ويتصدر الحسين إربد ترتيب فرق الدوري الأردني بـ 22 نقطة، ولكل من الرمثا والوحدات 17 نقطة، الأهلي 16 نقطة، والفيصلي 13 نقطة.