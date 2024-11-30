دوري نجوم قطر (11): الأهلي يستقبل السد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، فيلعب الأهلي مع السد الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، وقطر مع الريان الساعة 17:30، والدخيل مع الخور بنفس التوقيت.

وتستكمل غداً، الأحد، مباريات هذه الجولة فيلتقي الوكرة مع الشمال، والشحانية مع الغرافة، والعربي مع أم صلال.

ويتصدر الدحيل ترتيب فرق دوري نجوم قطر بـ 25 نقطة، يليه السد والأهلي بـ 21 نقطة لكل منهما، الغرافة بـ 18 نقطة، والوكرة بـ 14 نقطة.