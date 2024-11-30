نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (12): مواجهة قوية بين الشباب والهلال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشت السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلتقي الرائد مه التعاون، الساعة 16:20 بتوقيت مكة المكرمة، والاتفاق مع الاتحاد الساعة 17:25، والشباب مع الهلال الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
الأهلي × الوحدة 1-0
النصر × ضمك 2-0
القادسية × الخليج 1-0
الفتح × الرياض 1-2
الأخدود × الخلود 1-2
الفيحاء × العروبة 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 30 نقطة
2- الهلال: 28 نقطة
3- النصر: 25 نقطة
4- القادسية: 25 نقطة
5- الشباب: 22 نقطة