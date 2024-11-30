دوري روشن السعودي (12): مواجهة قوية بين الشباب والهلال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، السبت، مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشت السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلتقي الرائد مه التعاون، الساعة 16:20 بتوقيت مكة المكرمة، والاتفاق مع الاتحاد الساعة 17:25، والشباب مع الهلال الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

الأهلي × الوحدة 1-0

النصر × ضمك 2-0

القادسية × الخليج 1-0

الفتح × الرياض 1-2

الأخدود × الخلود 1-2

الفيحاء × العروبة 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 30 نقطة

2- الهلال: 28 نقطة

3- النصر: 25 نقطة

4- القادسية: 25 نقطة

5- الشباب: 22 نقطة