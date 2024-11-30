الدوري الجزائري (11): مولودية وهران ضيفاً على نجم مقرة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - يلتقي اتحاد خنشلة وضيفه أولمبي أقبو، اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الجزائري بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وبنفس التوقيت، يلعب مولودية البيض مع ترجي مستغانم، ونجم مقرة مع مولودية وهران.

ويتصدر الرياضي القسنطيني ترتيب فرق الدوري الجزائري بـ 18 نقطة، يليه اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر بـ 16 نقطة لكل منهما، ومولودية وهران بـ 15 نقطة.