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دوري نجوم العراق: الزوراء يستضيف النجف

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، السبت،مباريات الجولة التاسعة من دورينجوم العراق بكرة القدم، فيلعب الكرخ مع الكهرباء الساعة 14:30 بتوقبت مكة المكرمة، ونفط ميسان مع أربيل بنفس التوقيت، والقاسم مع الطلبة الساعة 17:15، والزوراء مع النجف الساعة19:30.

ويتصدر النفط ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 15 نقطة، ولكل من الكرمة، الزوراء، الشرطة وأربيل 14 نقطة، وزاخو 13 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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