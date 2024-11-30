دوري نجوم العراق: الزوراء يستضيف النجف

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، السبت،مباريات الجولة التاسعة من دورينجوم العراق بكرة القدم، فيلعب الكرخ مع الكهرباء الساعة 14:30 بتوقبت مكة المكرمة، ونفط ميسان مع أربيل بنفس التوقيت، والقاسم مع الطلبة الساعة 17:15، والزوراء مع النجف الساعة19:30.

ويتصدر النفط ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 15 نقطة، ولكل من الكرمة، الزوراء، الشرطة وأربيل 14 نقطة، وزاخو 13 نقطة.