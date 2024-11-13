نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. زينة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة زينة، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن أثارت ضجة واسعة بعدما نشرت عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تعليقًا طريفًا وملفتًا.

استغاثة ساخرة من نفقات الحياة

شاركت زينة جمهورها جانبًا من أفكارها اليومية، متحدثة بسخرية عن المصاريف التي تنفقها، قائلة: "أنا عمالة أصرف وابعزق في الفلوس على أساس إن العالم هينتهي، العالم لو منتهاش أنا هتحبس مش بهزر".

أثار هذا التعليق تفاعل العديد من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم بحسها الكوميدي وجرأتها في طرح أفكارها بشكل صريح.

استعدادات زينة للموسم الرمضاني

على الصعيد الفني، تستعد زينة لخوض تجربة درامية جديدة في الموسم الرمضاني المقبل، حيث تشارك في مسلسل "العتاولة 2" إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم.

ويشاركها البطولة كل من أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، ونخبة من الفنانين المميزين.

ويشهد العمل عودة التعاون بينها وبين المخرج أحمد خالد موسى، الذي يُتوقع أن يقدم رؤية فنية متجددة للعمل.