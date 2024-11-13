الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد الاجتماع 37 لمجلس وزراء النقل العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - ​نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع (37) لمجلس وزراء النقل العرب وذلك بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبمشاركة عدد من وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية، وعدد من المنظمات الرائدة في مجال النقل، وذلك بتاريخ 13 نوفمبر 2024 في مدينة الإسكندرية.

حضر الاجتماع سعادة السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي - الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وترأس المكتب التنفيذي للمجلس معالي الفريق/ كامل عبد الهادي الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية، ويتولى رئاسة المجلس معالي المهندس/ طارق حسني سالم زعرب – وزير النقل والمواصلات بدولة فلسطين.

وأكد المالكي إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه، مشيداً بدور الدول الاعضاء بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل، والذي نتج عنه اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية في مجال النقل، ومشروعات استراتيجية لربط الوطن العربي بشبكات رئيسية من الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، كما سلط الضوء على مبادرته باستحداث لجنة لمراجعة تلك الاتفاقيات مما سيساهم في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وبما ينعكس على تعزيز حركة التجارة العربية البينية، فقد ساعدت تلك المراجعة في احياء عدد من الاتفاقيات التي كانت غير مفعلة وذلك في خضم الاحداث المتوالية التي مرت بها المنطقة ، مما نجم عنه انضمام عدد من الدول العربية لبعض الاتفاقيات.

كما أشار سعادته إلى الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال لهذا الاجتماع والتي تضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النقل البري والبحري والجوي، والتي تتطلب رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية الجديدة، من أجل تطوير منظومة النقل القائمة بالدول العربية، وبما يسهل حركة النقل البيني، والتي ستنعكس حتما على الارتقاء بالقدرة التنافسية للدول العربية.

وعلى صعيد آخر سيكون على هامش الاجتماع ورشة العمل العربية الأوروبية حول مشروع التأسيس لسلسلة الامداد للهيدروجين الأخضر، وسيتم عقد اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية على المستوى معالي الوزاري للدورة (29).