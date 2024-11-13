وزير الخارجية : نرفض أن يكون انتخاب الرئيس اللبناني شرطا لوقف إطلاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بنقل رسالة دعم وتضامن مع شعب لبنان، مؤكدا دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدات لشعب لبنان.

وشدد عبد العاطي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير البيئة اللبناني ورئيس لجنة الطوارئ في الحكومة اللبنانية ناصر ياسين بمطار رفيق الحريري الدولي - على رفض أن يكون انتخاب الرئيس اللبناني شرطا لوقف إطلاق النار في لبنان، وقال "لن نتوقف ولو للحظة واحدة عن جهودنا لوقف العدوان الإسرائيلي وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب اللبناني"، وأضاف أن هناك اتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان .