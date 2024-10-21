نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الإمارات يبحث مع بوتين الشراكة الاستراتيجية ويشارك في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 09:19 صباحاً - وكالات_ وصل محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، إلى موسكو في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشارك الرئيس الإماراتي خلال الزيارة، في أعمال القمة الـ16 لقادة دول مجموعة “بريكس” التي تستضيفها مدينة قازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن المباحثات تتناول”مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”، وفق الوكالة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله آل نهيان، أنه سيتم العمل على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، قائلًا “إن العلاقات بين روسيا والإمارات تتوافق مع مستوى الشراكة الاستراتيجية”.

قمة بريكس

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الإمارات بقمة “بريكس” بصفتها عضواً في المجموعة، علماً بأنها انضمت رسمياً للمجموعة في 25 أغسطس 2023، بعد أن صدقت الدول الخمس المؤسسة على طلبها بالانضمام.

ويبلغ عدد سكان مجموعة “بريكس” بعد توسعتها نحو 3.5 مليار نسمة، يشكلون 45% من سكان العالم، وتبلغ قيمة اقتصادياتها مجتمعة أكثر من 28.5 تريليون دولار، ما يقدر بنحو 28% من الاقتصاد العالمي.

التعاون الاقتصادي والتجاري المتصاعد بين روسيا والإمارات

ويحافظ كل من الإمارات وروسيا على علاقات جيدة في كافة المستويات. وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، محققاً بذلك رقماً قياسياً في الفترة الأخيرة.

بالإضافة إلى التعاون في مجال الدفاع، تتعاون روسيا والإمارات في مجال الطاقة والطاقة النووية السلمية، حيث تشتري الإمارات من روسيا الوقود النووي، كما تتعاون والدولتان أيضاً في المجال البحثي من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين كل من “معهد موسكو لهندسة الطاقة”، وجامعة “خليفة للعلوم والتكنولوجيا”.

كما تتركز الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين في قطاع النفط والغاز الطبيعي، ويجمعهما روابط قوية في إطار منظمة “أوبك”.

وشهدت العلاقات التجارية بين روسيا والإمارات تناميّاً ملحوظاً، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين ليصل إلى 5.16 مليارات دولار أميركي عام 2021، وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالتجارة الدولية COMTRADE، مما جعل الإمارات أكبر شريك تجاري مع روسيا من بين دول الخليج، حيث تستحوذ الإمارات على نحو 55% من إجمالي تجارة روسيا مع دول المنطقة.