العالم اليوم - بورصة دبي تواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي

انتم الان تتابعون خبر بورصة دبي تواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - قفز مؤشر بورصة دبي، الخميس، إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات بدعم من أسهم قطاعي العقارات والصناعة، في حين حققت معظم الأسواق الأخرى في الخليج مكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط.

وصعدت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بنسبة 0.1 بالمئة بفضل الآمال في إجراءات إضافية للتحفيز المالي في الصين، وانخفاض متوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 0805 بتوقيت غرينتش، جرى تداول خام برنت عند 73.064 دولار للبرميل.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة إلى 5101 نقطة ليسجل أعلى مستوى له في أكثر من عشر سنوات ويواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد سهم إعمار العقارية 1.2 بالمئة. وارتفع سهم سالك للتعرفة المرورية 0.6 بالمئة.

غير أن سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) انخفض 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر متراكمة 73 بالمئة من رأس المال بنهاية الربع الثالث.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع صعود أغلب القطاعات. وزاد سهم اليمامة للصناعات الحديدية 1.8 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن صافي أرباح العام بالكامل وتوزيعات أرباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم.

وربح سهم العربية للتعهدات الفنية 2.3 بالمئة بعد أن وقعت شركة الإعلانات عقدا بقيمة 563.2 مليون ريال مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات إي.آند واحدا بالمئة وصعود سهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 0.7 بالمئة.

وانخفض سهم موانئ أبوظبي 1.4 بالمئة. وقالت الشركة أمس الأربعاء إنها أكملت دمج أصول مجموعة ناتوم في هيكل أعمالها الحالي.

وتراجع المؤشر القطري 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة وهبوط سهم قطر لنقل الغاز 0.5 بالمئة.