أقوي كيراتين بكريم نيفيا المعجزة لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله ناعم حرير من أول أستخدام

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رياض - احمد صلاح - أفضل كريم لفرد الشعر هو كريم نيفيا لذلك تستخدمه أغلب الفتيات فكريم نيفيا مع مجموعة من الزيوت والعناصر الطبيعة تعطي الشعر النعومة والفرد، وبالتالي تمنح الفتيات والسيدات الثقة فى النفس عند تمشيط الشعر لأن الشعر الخشن والمجعد يكون مشكلة كبيرة وعائق أمام كل الفتيات حيث يقلل هذا الثقة من أنفسهم ويشعرون بالضيق فدائما تشعر الفتيات والسيدات بالملل من كثرة الذهاب إلى مراكز التجميل لعمل البروتين والكيراتين لفرد الشعر التى ينفقون فيها الكثير من النقود، ولا تعطي النتيجة المطلوبة لأنها تزيد من تساقط الشعر وتعمل على هيشان وجفاف الشعر، وتزيد من القشرة وتعمل على ظهور الحبوب والحساسية فى فروة الرأس لذلك سوف نقدم إليكي كريم نيفيا مع مجموعة من المواد الطبيعية المكونة من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وجل الصبار وزيت اللوز والعسل الأبيض فتحضير هذه الوصفة فى المنزل لا تأخذ الكثير من الوقت أو الجهد، وتتوافر بأسعار بسيطة، ويساعد كريم نيفيا فى علاج خشونة الشعر فيجعله ناعم ومفرود، ويساعد فى فك تشابك الشعر، وكريم نيفيا له فوائد رهيبة للبشرة حيث أنه يعمل على ترطيب البشرة والجسم خاصة فى فصل الشتاء، ويقضي على جفاف البشرة وتشققات الكوعين والقدمين ويعطيها ملمس ناعم، ويعمل على تفتيح البشرة، وفيما يلى تتعرفى على وصفة كريم نيفيا الطبيعية والآمنه والتى تناسب جميع أنواع الشعر.

تعتبر الرموش والحواجب من أكثر الأشياء التي يكون لها تأثير قوي جدا في شكل الوجه فقد نجد أحيانا عدد من الفتيات يعانون من الشعر الخفيف في الحواجب والرموش، فمن الممكن أن قد يتساقط شعر الرموش وأيضا الحواجب وهذا التساقط يكون ناتج من إستخدام مستحضرات التجميل لأنها تساعد على تكثيف وتطويل الشعر ولكن الأفضل أن نستعمل خلطة طبيعية.

مكونات فرد الشعر بكريم نيفيا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من كريم نيفيا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون البابونج

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مطحون الزعتر

طريقة عمل فرد الشعر بكريم نيفيا