الذهب يلمع وسط ضعف الدولار

الذهب يلمع وسط ضعف الدولارارتفع الذهب اليوم في تعاملات ضعيفة بدعم من التراجع الطفيف للدولار والتوترات الجيوسياسية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 2626.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب 27 بالمائة منذ بداية العام وحتى الآن وتتجه لتحقيق أفضل أداء لها منذ عام 2010، مدفوعة بالتخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه خيار استثماري آمن خلال أوقات الاضطرابات الجيوسياسيّة، ويرتفع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 2643.70 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمائة مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 29.6 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 936.41 دولار، ونزل البلاديوم 1.2 بالمائة إلى 942.52 دولار.