انت الأن تتابع خبر وصفات طبيعية بكريم جليسوليد رطوبة مضاعفة ونعومة فائقة لجسمك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد كريم جليسولين من أشهر الكريمات المستخدمة في علاج جفاف البشرة لذلك تحب السيدات والفتيات استخدام وصفات طبيعية بكريم جليسوليد لتطريب الجسم بشكل عام خاصة اليدين والقدمين فهو يعمل على علاج التشققات ويرطب الجلد بدرجة عالية ،لذلك تابعونا في هذا المقال سنعرض عليكم أفضل الوصفات بهذا الكريم.

وصفات طبيعية بكريم جليسوليد

خلطة جليسوليد وجل الصبار:

تحتاجين إلى:

ملعقة من كريم جليسوليد.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زبدة الشيا الأصلية.

ملعقتان من زيت اللوز المر.

ملعقة من أي زيت عطري مفضل لديك.

خطوات تحضير الوصفة:

قومي بتفريغ محتوى الكريم في طبق ثم أضيفي إليه زيت اللوز المر.

قلبي المكونات معاً ثم أضيفي جل الصبار.

تقلب المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بإذابة زبدة الشيا أو ضعيها كما هي مع المكونات وقلبي حتى تذوب في الخليط.

أضيفي قطرات من الزيت العطري المناسب لديك ليعطي رائحة طبيبة للكريم.

طريقة استخدام الوصفة:

قومي بغسل المنطقة المراد ترطيبها كاليدين أو القدمين بالماء الدافئ.

جففي المكان ثم ضعي الخليط على المنطقة مع عمل حركات دائرية حتى تتشرب المنطقة الكريم.

يمكنك ترك الكريم يجف أو غسله بعد نصف ساعة.

استمري على تلك الوصفة في الترطيب حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

وصفات طبيعية بكريم جليسوليد والليمون:

تحتاجين إلى:

عبوة من كريم الجليسوليد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

خطوات عمل الوصفة: