أخبار اليمن : غزة.. استشهاد 5 صحفيين بقصف للاحتلال

غزة.. استشهاد 5 صحفيين بقصف للاحتلالاستشهد 5 صحفيين، فجر اليوم الخميس، بقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان إلى 201.

وقصف الاحتلال عربة بث تلفزيوني تابعة لقناة “القدس اليوم” الفضائية أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات؛ مما أدى إلى استشهاد 5 صحفيين كانوا داخلها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 201 صحفي وصحفية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد استشهاد الصحفيين العاملين في قناة “القدس اليوم”.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الصحفيين الشهداء هم: فيصل أبو القمصان مراسل صحفي، وأيمن الجدي مصور صحفي، وإبراهيم الشيخ علي ومحمد اللدعة، وفادي حسونة وثلاثتهم يعملون صحفيين في القناة.

وحمَّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة “النَّكراء الوحشية”.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم بـ”إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة”.