نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس القارات.. العين يواجه أوكلاند سيتي وهدفه "العملاق الأفريقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقص فريقا العين وأوكلاند سيتي النيوزيلندي شريط افتتاح النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتركونتيننتال) حينما يلتقيان الأحد في مباراة الدور التمهيدي.

ويدخل العين البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على يوكوهاما إف مارينوس الياباني 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للمباراة النهائية للبطولة القارية.

فيما يشارك فريق أوكلاند سيتي في البطولة باعتباره بطل دوري أبطال أوقيانوسيا ثلاث مرات متتالية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كشف تفاصيل البطولة حيث أكد إقامتها من خمس مباريات.

وأوضح (فيفا) أن المباراة الأولى بالبطولة ستقام الأحد بين العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا، وضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

وأضاف أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، على أرضه يوم 29 أكتوبر المقبل بحيث يلتقي الفائز منهما مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الفائز من المباراة الثانية التي ستقام في القاهرة، سيتوج بلقب كأس إفريقيا- آسيا -المحيط الهادي، وهي أولى جوائز البطولة.

وأعلن (فيفا) أن المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم 18 ديسمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وسيكون طرفها الأول ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا، فيما سيحصل الفائز في المباراة الرابعة المؤهلة للنهائي على لقب كأس التحدي.

يعد العين أحد أبرز أندية كرة القدم في الإمارات ويملك سجل دولي قوي أبرزه فوزه بدوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة بعدما تغلب على فرق كبيرة مثل النصر والهلال السعوديين.

وعلى الرغم من أنه لم يفز بالدوري الإماراتي للمحترفين منذ موسم 2021-2022، إلا أنه يظل منافسًا محليًا دائمًا مع احتلاله المركز الثاني مؤخرًا في كل من الدوري وكأس الرابطة.

ويهدف فريق العين لتكرار نفس الإنجاز الذي حققه في بطولة كأس العالم للأندية في نسخة 2018 عندما تأهل للمباراة النهائية، بعدما تغلب على فرق ويلينغتون والترجي التونسي وريفر بليت ليتأهل لمواجهة ريال مدريد، في النهائي.

وكانت بداية العين، بقيادة مدربه الأرجنتيني هيرنان كيرسبو، للموسم الحالي جيدة حيث تفادى الهزيمة في أول خمس مباريات بكافة البطولات، وحقق 3 انتصارات وتعادلين.

ويحتل العين حاليًا المركز السادس في دوري أدنوك للمحترفين برصيد أربع نقاط بعد خوضه مباراتين، ومع ذلك فإن قوته الهجومية واضحة، حيث سجل 15 هدفًا في المباريات الخمس التي خاضها في كافة البطولات، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى المهاجم لابا كودجو، الذي سجل أربعة أهداف.

ويرغب العين في الفوز على أوكلاند سيتي من أجل التقدم لمواجهة العملاق الأفريقي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، مع إمكانية التقدم إلى جولة فاصلة ومواجهة محتملة ضد حامل لقب دوري أبطال أوروبا ريال مدريد.

وتحظى مشاركة العين في البطولة بأهمية كبيرة بالنسبة للنادي وكرة القدم الآسيوية على حد سواء، حيث يهدف إلى تمثيل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكل تميز، مستفيدًا من إرثه في كأس العالم للأندية 2018، بينما يأمل في استخدام ميزة اللعب على أرضه في إستاد هزاع بن زايد للتغلب على أوكلاند سيتي والتقدم نحو المجد الدولي المحتمل.

في المقابل، يدخل أوكلاند سيتي كأس إنتركونتيننتال 2024 كقوة مهيمنة في كرة القدم النيوزيلندية، بعد أن ضمن لقب دوري أبطال أوقيانوسيا للعام الثالث على التوالي.

ورغم خسارة الفريق مؤخرًا لنهائي كأس تشاتام أمام ويلينجتون أوليمبيك بركلات الترجيح، إلا أن أوكلاند يظل فريقًا قويًا، ويجلس على قمة الدوري النيوزيلندي برصيد 51 نقطة من 22 مباراة.

ويملك الفريق استقرارًا فنيًا كبيرًا خاصة وأن ألبرت رييرا يتولى تدريب الفريق منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021

يدخل فريق رييرا هذه المباراة بسجل رائع ضد المنافسين الدوليين كما هو موضح في دوري أبطال أوقيانوسيا، حيث لم يخسر في آخر 22 مباراة منذ مارس (آذار) 2020، والتي تتضمن 19 فوزًا والتعادل في ثلاث مباريات.

ستكون مواجهة العين اختبارًا صعبًا لأوكلاند سيتي، خاصة مع تمتع الفريق الإماراتي بميزة اللعب على أرضه وتسجيله للكثير من الاهداف، إلا أن سجل أوكلاند سيتي الدفاعي القوي وقدرته على الأداء تحت الضغط قد يسببان مشاكل لمنافسيهم.