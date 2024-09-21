نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيفا يعقد جلسة طارئة مع مسؤولي الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقد جلسة طارئة مع مسؤولي النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، وذلك لمناقشة تفاصيل بطولة إنتركونتينتال التي سيمثل فيها الأهلي قارة إفريقيا.

ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم واحد من مباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك في السعودية.

وحصل الأهلي على إخطار رسمي من فيفا بشأن الاجتماع الذي سيُعقد عبر تقنية "فيديو كونفرنس".

سيشارك فيه أيضًا ممثلون عن الاتحاد الأفريقي ومندوب عن الفائز من مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، حيث سيلتقي الأهلي مع هذا الفريق في ربع نهائي البطولة.

من المقرر أن يتناول الاجتماع موضوعات تتعلق بالتسويق، وحقوق الأندية، والإعلانات، والرعاة لبطولة إنتركونتينتال، التي ستقام أدوارها النهائية في قطر.

سيستضيف النادي الأهلي الفائز من مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في ربع نهائي بطولة إنتركونتينتال يوم 29 أكتوبر.

وستُقام الأدوار النهائية من البطولة في قطر، كما أعلن فيفا في بيان رسمي خلال الساعات الأخيرة.

