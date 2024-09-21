نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك قد يظهر بزي جديد في قمة السوبر الأفريقي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم مسؤولو نادي الزمالك الزي الخاص بمباراة السوبر الأفريقي التي ستجمع الفريق بالأهلي يوم 27 سبتمبر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وأوضح مصدر داخل القلعة البيضاء خلال تصريحات صحفية، أن الزي يتكون من طاقمين، أحدهما أبيض والآخر أسود كامل.

وأكد المصدر، أن هذا الطاقم مختلف عن زي مباريات الدوري في الموسم الجديد، مع احتمال أن يظهر الزمالك بالطاقم الأسود، الذي يُعد ظهورًا جديدًا في مباريات القمة.

وأضاف المصدر، أن هذا الزي مصمم خصيصًا لمباراة السوبر، ولن يُستخدم في مباريات الدوري.

جدير بالذكر، أنه في إطار استعدادت الفارس الأبيض للسوبر الإفريقي، فاز الزمالك في مباراة ودية على فريق الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة نهائي السوبر الإفريقي

تقام مباراة السوبر الأفريقي يوم الجمعة 27 سبتمبر في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة آرينا بالرياض.

وتأهل الزمالك للمباراة بعد إحرازه كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان، بينما تأهل الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا على الترجي التونسي.