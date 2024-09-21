متحدث الخارجية: مصر والأمم المتحدة تعملان معا لتعزيز السلام الإقليمي والدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:33 مساءً - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير تميم خلاف، إن مصر والأمم المتحدة تعملان معا لتعزيز السلام الإقليمي والدولي.

⁧‫وأضاف المتحدث الرسمي - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس" - " في اليوم الدولي للسلام‬⁩، تبرز مصر والأمم المتحدة أهمية ما أكده ميثاق المنظمة الأممية بشأن التسامح والعيش معا في سلام، وحسن جوار، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس المساواة في الحقوق بين الشعوب".