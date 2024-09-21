انت الأن تتابع خبر الخطوات الكاملة من هنا .. رابط تسجيل الحج 1446 بالإمارات وشروط التقديم لزيارة بيت الله الحرام والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رابط تسجيل الحج 1446 بالإمارات الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قامت الهيئة بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في موسم الحج لعام 1446، بالإضافة إلى توضيح أن عملية بدأ التسجيل قد بدأت من 19 سبتمبر 2024 ولكل من يرغب في التسجيل يجب أن يطلع على شروط التسجيل التي وضعتها الهيئة وأيضًا الإجراءات المطلوبة من أجل الحصول على تصريح الحج ويمكن التسجيل من خلال تطبيق الهيئة أو موقعها الإلكتروني.

رابط تسجيل الحج 1446 بالإمارات

قامت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات بتوضيح الخطوات التي يجب اتباعها عند التسجيل في موسم الحج 1446، بالإضافة إلى أنها قد أوضحت الخدمات والبرامج التي سوف يشملهم موسم الحج، وتكون خطوات التقديم كما يلي:

التوجه إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف .

اضغط طلب تسجيل الحج.

اطلع على التعليمات والشروط والأحكام.

انقر الموافقة على الشروط.

اختر استمر.

قم بالنقر على تسجيل الدخول بالهوية الرقمية.

أدخل رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

اضغط تسجيل الدخول.

ابدأ في تعبئة استمارة التسجيل.

بعد الانتهاء، قم باختيار إرسال.

شروط التسجيل موسم الحج الإمارات 1446

أوضحت الحكومة الإماراتية بعد بيان هيئة الشؤون الإسلامية، شروط التسجيل في قرعة الحج حيث أن التسجيل لموسم 1446 قد بدأ لهذا العام وتكون شروط التسجيل كالتالي: