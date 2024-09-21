انت الأن تتابع خبر تعرف على حكاية الاسم الذي اطلقته الشخية مهرة على أبنتها الوحيدة بعدما طلقت زوجها بالثلاث؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عجت وسائل الإعلام خلال الأسابيع القليلة الماضية في دولة الامارات العربية المتحدة وكذلك دول الخليج وكل وعدد كبير من وسائل الاعلام بتداول خبر انفصال أبنة حاكم دبي من زوجها وذلك عبد عام واحد من زواجها كما طغى الخبر عن معظم صفحات السويشال ميديا في الامارات العربية المتحدة وعالميا .

وفي التفاصيل

فقد أعلنت الشيخة مهرة ابنة محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عن طلاقها من زوجها الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، وذلك في منشور شاركته على إنستغرام.

أنا أطلقك، أنا أطلقك، وأنا أطلقك

وجاء في منشور الشيخة مهرة على حسابها الرسمي على المنصة:" الزوج العزيز، بما أنك مشغول برفقة آخرين، أعلن بموجب هذا طلاقنا. أنا أطلقك، أنا أطلقك، وأنا أطلقك. اعتنِ بنفسك. زوجتك السابقة".

هذا المنشور لم يمر مرور الكرام في الامارات حيث أثار منشور الشيخة مهرة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين متابعيها، خاصة وأنها لم تشر إلى التفاصيل والأسباب الكاملة وراء إعلانها الذي كررت فيه تطليقها لزوجها ثلاث مرات.

وكشفت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة "الخليج تايمز"، أن الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض وحذفا صورهما المشتركة، بما في ذلك صور زفافهما.

وأعلنت الشيخة مهرة والشيخ مانع رسميا عن زواجهما في أبريل 2023، وفي مايو 2024، رُزقا بطفلة.

وبحسب الصحيفة ( الخليج تايمز ) ذاتها، نشرت مهرة قبل ستة أسابيع، صورتها مع ابنتها، وكتبت عليها: "نحن الاثنتان فقط".

من هي الشيخة مهرة ؟