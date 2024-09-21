انت الأن تتابع خبر زيادة كبيرة في سعر المعدن الأصفر…إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل كبير جدا بعدما تجاوزت الزيادة مقدار ٥ ريال سعودي،وقد سجل الذهب عيار ٢٤ اليوم سعر ٣١٦.١٨،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم السبت ٢١ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم السبت ٢١ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣١٦.١٨ ريال سعودي و ٨٤.٣١ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٨٩.٨٣ ريال سعودي و ٧٧.٢٩ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٧٦.٦٦ ريال سعودي و ٧٣.٧٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٣٧.١٣ ريال سعودي و ٦٣.٢٤ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٤.٤٤ ريال سعودي و ٤٩.١٨ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٨٣٤.٢٦ ريال سعودي و ٢٦٢٢.٤٧ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٨٣٨.٠١ ريال سعودي و ٢٦٢٣.٤٧ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٤٧.٨٠ ريال سعودي و ٩٢.٧٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٢٩.٩٧ ريال سعودي ٢٢١.٣٣ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٤٤.١٣ ريال سعودي و ٤٣٨.٤٤ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٢٥٠.٣٣ ريال سعودي و ٨٦٦.٧٥ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٤٥٦.٣٩ ريال سعودي و ١٧٢١.٧٠ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٦٥٥.٩١ ريال سعودي و ٧٠٨.٢٤ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٧٩٢.٣٨ ريال سعودي و ٧٤١.٩٢ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٣٥.٣٢ ريال سعودي و ٨٠٩.٤٢ دولار أميركي.