انت الأن تتابع خبر تصريحات نارية من العجمة تثير الجدل في الشارع الرياضي بسبب الحربي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل الأجواء المشحونة في الشارع الرياضي السعودي، أثار الإعلامي تركي العجمة جدلا واسعا بتصريحات نارية حول صفقة انتقال اللاعب متعب الحربي. حديثه عبر برنامج "كورة" سلّط الضوء على تفاصيل مثيرة بشأن توقيع الحربي، مما جعل عشاق الكرة في المملكة يتداولون تصريحاته بشكل واسع.
تصريحات نارية من العجمة تثير الجدل في الشارع الرياضي
- تحدث الإعلامي الرياضي تركي العجمة بتصريحات مثيرة للجدل، أثارت الكثير من النقاش في الأوساط الكروية السعودية. خلال ظهوره في برنامج "كورة" على قناة روتانا خليجية ذكر العجمة أن الأهلي لم يتمكن من التعاقد مع متعب الحربي من نادي الشباب بسبب توقيت الصفقة، حيث كانت الساعة الرابعة فجرًا ولم يكن هناك أي موظفين متواجدين في النادي.
- وأشار العجمة إلى أن الهلال قد نجح في التوقيع مع الحربي في نفس التوقيت، مما يشير إلى وجود موظف متعاطف مع الهلال داخل نادي الشباب.
- الجدير بالذكر أن تقارير الميركاتو الصيفي الماضي كانت قد أكدت انتقال الحربي إلى الأهلي بنسبة 99%، مما جعل الجميع يتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة. ومع ذلك، فوجئ الجميع بإعلان الهلال عن ضم الحربي لتعزيز صفوف الفريق.
- في سياق آخر، يستعد الهلال لمواجهة قوية ضد الاتحاد مساء الغد، في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين، مما يزيد من أهمية هذه التصريحات وتأثيرها على الأجواء في الشارع الرياضي.