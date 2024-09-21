انت الأن تتابع خبر تصريحات نارية من العجمة تثير الجدل في الشارع الرياضي بسبب الحربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الأجواء المشحونة في الشارع الرياضي السعودي، أثار الإعلامي تركي العجمة جدلا واسعا بتصريحات نارية حول صفقة انتقال اللاعب متعب الحربي. حديثه عبر برنامج "كورة" سلّط الضوء على تفاصيل مثيرة بشأن توقيع الحربي، مما جعل عشاق الكرة في المملكة يتداولون تصريحاته بشكل واسع.

تصريحات نارية من العجمة تثير الجدل في الشارع الرياضي