انت الأن تتابع خبر نايل سات مجانا.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 AD Sports HD الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في إياب دوري الأبطال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن نجحت قناة أبوظبي الرياضية في جذب أنظار كل جماهير النادي الأهلي الغفيرة في مصر والوطن العربي، بعد بث مباراة الإياب بين الأهلي المصري وجورماهيا الكيني في الأيام السابقة، يبحث العديد من الجماهير عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، حتى يتم متابعة مباراة العودة في مصر، ذلك لأنها قناة مفتوحة ومجانية لكل جماهير شمال افريقيا وبعض دول شرق آسيا، كما تستخدم القناة أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة في الاستديو التحليلي الخاص بها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

وجد جماهير الساحرة المستديرة من كل دول العالم في قناة أبو ظبي الرياضية، وجهة مثالية لمشاهدة أهم المباريات والبطولات المحلية والقارية، لأن القناة تتميز بجودة البث العالية في الصوت والصورة، كما يتم استضافة أشهر نجوم التحليل والنقد الرياضي، حتى يتم شرح أحداث المباراة لكل المشاهدين، لذلك اتجه الجميع إلى تنزيل القناة من خلال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: Nilesat

تردد القناة: HD: 11411

معدل الترميز: 3000

معامل الاستقطاب: V

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة البث: HD.

هذا وهناك تردد آخر عبر القمر عرب سات، يمكن ضبط التردد وتنزيل القناة من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

موعد مباراة الأهلي المصري ضد جورماهيا الكيني

تعد بطولة دوري أبطال إفريقيا هي البطولة الأفضل على الإطلاق، بالنسبة للنادي الأهلي وكل جماهيره الغفيرة في كل مكان، وسوف تنطلق الدقيقة الأولى من المباراة يوم السبت الموافق 21 سبتمبر, وسوف يحل فريق جورماهيا الكيني ضيفًا على ستاد القاهرة الدولي، حيث يلعب النادي الأهلي تحت ضغط كبير من الجماهير التي باتت تحلم بالبطولة المحببة إلى قلوبهم جميعًا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني السويسري مارسيل كولر بالتشكيل التالي: