المخرج عمرو عبد العزيز: «ليه أدفع فلوس وأنا بصور على النيل؟».. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد المخرج عمر عبد العزيز، أنه يجب النظر لصناعة السينما بشكل ثقافي وليس تجاريًا؛ لأن من أهداف السينما التأريخ، مناشدًا المسئولين بإعادة النظر في رسوم التصوير المرتفعة في الأماكن العامة.

وأوضح عمر عبد العزيز، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن تكلفة رسوم التصوير أصبحت مرتفعة جدًا، قائلًا: «أنا عشان أروح أصور في مكان دلوقتي رسوم غير طبيعية، يعني لو هصور في دار الأوبرا يطلبوا منّي نص مليون جنيه في اليوم الواحد.. المطار الجديد ومحطة مصر الجديدة ماطلعوش في السينما.. والسينما مش بنصور مكان تصوير فقط، وإنما للتأريخ.. مثلًا: العتبة في فيلم العتبة الخضرا شوفناها، وشارع قصر النيل».

وأضاف عمر عبد العزيز، قائلًا: «لما بنزل أصور يقولولي الحي عايز رسوم 150 ألف جنيه، ولو صورت قدام نهر النيل.. هندفع فلوس لوزارة الري، يعني أنا هاخد النيل في بيتنا؟.. لازم يبقى في فكر تاني للأجور الخاصة برسوم التصوير للأماكن.. وعشان كده المنتجين بتجهوا للتصوير في فلل جديدة أو في العشوائيات أرخص حاجة».

وتذكر عمر عبد العزيز، أثناء تصوير الأفلام الأبيض والأسود خلال فترة السبعينات، وخاصًة في مشاهد الأفلام التي تضمن أغنية، كانت يتم تصوير المشاهد داخل القناطر الخيرية ومنطقة الأهرامات، من أجل الترويج للسياحة وجذب السياح.