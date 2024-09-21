أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب الضالع، وريمة وسهل تهامة.
وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، وغرب كل من صنعاء وذمار ومرتفعات لحج، أبين وشبوة.
ووفق المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في تعز 8.5 ملم، الحديدة، 0.2 ملم.
وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة.
ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.