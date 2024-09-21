العالم اليوم - حزب الله يعلن استهداف كتيبة إسرائيلية بالكاتيوشا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - أعلن حزب الله، السبت، أنه استهدف مركز كتيبة يتبع للواء غولاني بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

وذكر الحزب في بيان: "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، قصف مجاهدونا مركز تموضع كتيبة إستطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة ‏راموت نفتالي بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن رشقة صاروخية مكثفة من حـزب الله على إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم الكشف عن إطلاق 25 وابلًا من الصواريخ من لبنان، وسقوطها في عدة مواقع، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جسدية.

كما اندلعت عدة حرائق نتيجة سقوط الصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تنفيذ ضربات جديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات الإسرائيلية "تهاجم في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان".

وأشار المتحدث إلى أن ما لا يقل عن 16 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية قتلوا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة.