نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رياح وسحب كثيفة تضرب عدة محافظات في العراق وسط تساؤلات حول تأجيل الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتصدر أخبار الطقس في العراق محركات البحث في الساعات الأخيرة، مع تصاعد التساؤلات حول إمكانية تأجيل المدارس بسبب التقلبات الجوية. وتشير التقارير إلى توقعات هطول الأمطار اليوم الجمعة على مناطق عديدة تشمل دهوك وأربيل والسليمانية، إضافة إلى محافظات أخرى مثل الموصل وصلاح الدين، حيث من المتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة بسحب رعدية وهبوب رياح قوية قد تتسبب في غبار في هذه المناطق. هذه الأجواء أثارت القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، مما دفع البعض للتساؤل حول تأجيل موعد بدء الدراسة.

هل سيتم تأجيل الدراسة في العراق؟

بعد انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل العام الدراسي، أكدت وزارة التربية العراقية في بيان رسمي أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد وفقًا للخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها سابقًا. وشددت الوزارة على أن الهدف من هذه الأخبار المغلوطة هو إثارة القلق والجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدين على عدم وجود أي نية لتأجيل الدراسة حتى الآن.

حالة الطقس في العراق

يشهد الطقس في العراق تقلبات جوية في الأيام الأخيرة، حيث لوحظ انخفاض جوي مع بدء موسم الأمطار. ومن المتوقع أن تسجل الأمطار الكثيفة في المناطق الجبلية مثل دهوك وأربيل والسليمانية، في حين ستشهد الموصل وصلاح الدين هطولًا خفيفًا للأمطار. أما بالنسبة لشمال الأنبار، فمن المحتمل أن تهطل أمطار متفرقة.

في باقي المناطق، ستشهد السماء سحبًا عالية ومتوسطة، لكن من غير المتوقع أن تكون مصحوبة بأمطار. كما تشير التوقعات إلى أن حالة الغلاف الجوي ستشهد تحسنًا تدريجيًا. وستشهد الرياح تقلبًا بين السكون والنشاط في معظم مناطق البلاد، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في بداية الأسبوع القادم قبل أن تنخفض مجددًا مع نهايته.