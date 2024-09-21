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أحمد جودة - القاهرة - قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إنه مازال ينتظر تحديد إطار زمني محدد لتعافي مارتن أوديجار من إصابته في أربطة الكاحل.

أرتيتا ينتظر تحديد إطار زمني لتعافي أوديجارد

وكشفت الأشعة التي خضع لها قائد فريق أرسنال تعرضه لإصابة كبيرة عندما أصيب أثناء خوض مباراة دولية مع المنتخب النرويجي هذا الشهر.

ويغيب أوديجارد عن مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي المقرر إقامتها بعد غد الأحد، وقال أرتيتا إنه لا يعلم عن موعد عودة اللاعب.

وقال أرتيتا، اليوم الجمعة:" يجب أن نرى تطورات في الأسبوع المقبل، وكيف سيتفاعل الكاحل في الأساس وبعدها سيمنحني الجهاز الطبي تحديثا بشأن الإطار الزمني وعن مدة غيابه".