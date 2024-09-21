بحضور وزير الثقافة.. بدء فعاليات ملتقى أولادنا

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ منذ قليل فعاليات الملتقى الدولى للفنون لذوى الهمم والقدرات الخاصة للدورة الثامنة بمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أبرز الحاضرين

و افتتح الملتقى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ووالدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة السابقة، وزيرة التضامن مايا مرسي

و وزيرة التخطيط د:رانيا المشاط ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

يشارك في الحفل " صفاء أبو السعود "و رانيا فريد شوفي وميدو عادل وطارق صبري وحجاج عبد العظيم ونيفين رجب بمشاركة أولادنا من أصحاب القدرات الخاصة.



وبحضور سهير عبد القادر رئيس ومؤسس ملتقي أولادنا واعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا واعضاء لجان التحكيم ومنهم

الفنانة صابرين

و الفنان أحمد فريد

و دكتور أشرف رضا

وعدد من السفراء والفنانين والشخصيات العامة بالمجتمع

وسيتم تكريم كلا من:

-أسرة مسلسل "حالة خاصة"

الفنانة غادة عادل

المخرج عبد العزيز النجار

-د: عمار بوقس "السعودية"

-الكاتب "صالح المحبشي" "اليمن"

-ابرار ال عثمان "السعودية"

-زياد حمدي "مصر"

-اسم الشيخ "سلطان القاسمي"

"الإمارات العربية المتحدة"



