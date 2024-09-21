محمد جمعة يعلق على شائعة وفاته.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - خرج الفنان محمد جمعة، منذ قليل، ليرد على شائعة وفاته ويطمئن جمهوره، بعدما أثارت تلك الشائعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الآخيرة، وذلك بسبب منشور للفنان صلاح عبدلله الذي أخطأ فيه بذكر الفنان محمد جمعة بدلا من الشاعر محمد جمعة.

وكتب "جمعة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":الاصدقاء الاعزاء والجمهور العظيم

انا بخير ولا صحه لشائعة وفاتي وغدا ان شاء الله هاطلع لايف علي صفحتي الرسميه شكرا لك من تكرم بالاطمئنان".

منشور محمد جمعة

آخر أعمال محمد جمعة

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة الفنية، هو مشاركته في فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل، والذي تم عرضه في دور العرض السينمائية في أبريل الماضي.

أبطال وصناع فيلم "شقو"

شارك في بطولة فيلم "شقو" عدد كبير من النجوم أبرزهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح،أمينة خليل، يسرا،دينا الشربيني،عباس أبوالحسن،وليد فواز،محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين،ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

أحداث فيلم "شقو"

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.