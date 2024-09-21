انت الأن تتابع خبر ضاع عمرنا منعرفهاش.. وصفة مضمونة وفعاله لتطويل الشعر وتكثيفه والتخلص من القشرة في البيت هتشوفي نتيجتها بنفسك لما تجربي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحافظ السيدات والفتيات عادة على استخدام روتين من أجل الاهتمام بالشعر، خاصة أنه يتأثر عدة عوامل من بينها الهرمونات، وتغيير الفصول، فتبحث عن وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه والتخلص من القشرة والتساقط، لذلك نستعرض معكم وصفة منزلية بسيطة بمكونات موجودة فى البيت، سوف تعمل على تغذية فروة الشعر وتعيد حيويته وطوله.
وصفات تطويل وتكثيف الشعر
- يعتبر عصير البصل علاج طبيعي جبار لتطويل الشعر حيث أن البصل غني بمادة الكبريت، فيعمل على تحفيز الكولاجين الذي يساهم فى سرعة نمو الشعر وتحسينه واليكم الطريقة.
- قم بتقطيع البصل إلى شرائح، ثم عصرها جيداً لاستخراج العصير اللازم، ثم غسلي شعرك به، خاصة عند الفروة، لمدة تتراوح بين عشر دقائق إلى ربع ساعة ثم اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو الخاص بكي.
- هناك طريقة أخرى من خلال زيت السمك، الذي يعتبر مصدر مهم لأوميجا 3، والتي تعمل على تنشيط الدورة الدموية ويحسن من صحة الشعر وسرعة نموه ونعومته، فيمكن الحصول على زيت السمك من العطارين أو فى الصيدليات واحرصي على تدليك الشعر به مرتين يوميًا، من أجل العناية به بدلا من استخدام الكريمات أو الذهاب الى مراكز التجميل والكوافير التي تضر بصحة شعرك إلى جانب أنها تكلفك ماديا.