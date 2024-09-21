انت الأن تتابع خبر ضاع عمرنا منعرفهاش.. وصفة مضمونة وفعاله لتطويل الشعر وتكثيفه والتخلص من القشرة في البيت هتشوفي نتيجتها بنفسك لما تجربي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحافظ السيدات والفتيات عادة على استخدام روتين من أجل الاهتمام بالشعر، خاصة أنه يتأثر عدة عوامل من بينها الهرمونات، وتغيير الفصول، فتبحث عن وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه والتخلص من القشرة والتساقط، لذلك نستعرض معكم وصفة منزلية بسيطة بمكونات موجودة فى البيت، سوف تعمل على تغذية فروة الشعر وتعيد حيويته وطوله.

وصفات تطويل وتكثيف الشعر