يوفنتوس يجهز عرضًا لحسم صفقة هجومية قوية في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - يجهز نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضًا مغريًا من أجل حسم صفقة هجومية قوية خلال فترة انتقالات يناير لعام 2025، من أجل تعزيز خط هجوم الفريق الكروي في الدور الثاني من الموسم الجاري.

يوفنتوس يريد ضم جوناثان ديفيد

يضع نادي يوفنتوس، عينه على الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي من أجل التعاقد معه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية فإن نادي يوفنتوس سيعمل على حسم صفقة جوناثان ديفيد في انتقالات يناير.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى إن يوفنتوس سيقدم عرضًا بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني لضم جوناثان صاحب الـ24 عامًا من صفوف ليل الفرنسي.