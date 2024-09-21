انت الأن تتابع خبر "كيف تصبح مليونيرًا من هذه الشجرة ؟؟؟" .. نجاح زراعة «شجرة الأميرة النادرة» ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة والأرباح الهائلة في هذه الدولة العربية (فيديو) .. لن تتوقع من هي..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - رغم الظروف المعيشية الموجودة في كثير من البلدان العربية بسبب انهيار الاقتصاد او وجود حرووب أهلية او دولية ، إلا أن الكثيرون يفكرون بشكل مختلف في زيادة دخلهم حيث استطاع بعض المزارعون في سوريا من زراعة أنواع جديدة من الأشجار في شمال سوريا ونجحوا في زراعتها وهي شجرة نادرة على مستوى العالم.
زراعة الشجرة النادرة
- يسمى هذا الشجر بشجر الأميرة وقاموا بزراعتها في المنطقة الشمالية في ريف إدلب، لكن علمياً يطلق علي هذة الشجر “الباولونيا” واتضح أن هذة الشجرة تمتلك خصائص مختلفة ومميزة غير باقي الأشجار كما لها دخل اقتصادي كبير، وتعود بمبالغ كبيرة عند زراعتها بشكل سليم.
شجر الأميرة النادر
- بدأوا في زراعة هذا النوع من الشجر وهو الأميرة في سوريا كان قبل سنتين، وبعدها انتشرت زراعتها في الأونة الأخيرة وأضافت بعض الأخبار أن بهذا الشجر أزهار تنتج العسل، ويعد العسل الصادر من مجموعة النحل التي تأتي على شجرة الأميرة وتتغذي عليها هو أجود وأفضل أنواع العسل حول العالم.
- وتمتلك الشجرة عدة خصائص تعزز القيمة الاقتصادية لها ويمكننا الاستفادة منها بأكثر من طريقة، ومنها هو امتلاكها أوراق عريضة يمكن استخدامها كعلف له كفاءة عالية، كما تحدث عن زراعة هذا النوع من الشجر المزارع السوري الذي نجح في زراعته وهو عمر طه غنام، أنه فكر في زراعة هذا النوع النادر لأن زراعة المحاصيل التقليدية أصبحت قليلة العائد وليس لها أهمية إقتصادية لذلك فكر في زراعة نوع جديد.