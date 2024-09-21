انت الأن تتابع خبر "كيف تصبح مليونيرًا من هذه الشجرة ؟؟؟" .. نجاح زراعة «شجرة الأميرة النادرة» ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة والأرباح الهائلة في هذه الدولة العربية (فيديو) .. لن تتوقع من هي..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم الظروف المعيشية الموجودة في كثير من البلدان العربية بسبب انهيار الاقتصاد او وجود حرووب أهلية او دولية ، إلا أن الكثيرون يفكرون بشكل مختلف في زيادة دخلهم حيث استطاع بعض المزارعون في سوريا من زراعة أنواع جديدة من الأشجار في شمال سوريا ونجحوا في زراعتها وهي شجرة نادرة على مستوى العالم.

زراعة الشجرة النادرة

يسمى هذا الشجر بشجر الأميرة وقاموا بزراعتها في المنطقة الشمالية في ريف إدلب، لكن علمياً يطلق علي هذة الشجر “الباولونيا” واتضح أن هذة الشجرة تمتلك خصائص مختلفة ومميزة غير باقي الأشجار كما لها دخل اقتصادي كبير، وتعود بمبالغ كبيرة عند زراعتها بشكل سليم.

شجر الأميرة النادر