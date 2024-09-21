سر تصدر بسمة وهبة للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفالها بحفل زفاف نجلها، الذي أقيم في إيطاليا، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، وسط أجواء عائلية هادئة.

ونشرت بسمة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء التجهيزات للحفل، حيث ظهرت بفستان أبيض أنيق، نال إعجاب كثير من جمهورها ومتابعيها.

منشور بسمة وهبة

بسمة وهبة تعلن بدأ التحضير للدراسات العليا

وقد أعلنت بسمة وهبة، خلال الفترة الماضية، بدء التحضير للدراسات العليا في إحدى الجامعات، التي يدرس فيها نجلها، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت مقطع فيديو، وعلقت عليه قائلة:" قررت أعمل دراسات في الإعلام في مونترو، جامعة ابني بس أون لاين، إن شاء الله شهادة أصلي، مش فاهمة عزوز مبوز ليه، يمكن علشان هو وماما في جامعة واحدة".