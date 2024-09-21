ولي عهد الكويت يستقبل أعضاء وفد الكويت بالأمم المتحدة والوفد المساند لدورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 11:30 صباحاً - استقبل ممثل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، اليوم ، في المقر الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك وبحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا كلا من أعضاء وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والوفد المساند للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر اللقاء مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر وسفيرة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخة الزين الصباح والمندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.