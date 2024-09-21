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أحمد جودة - القاهرة - حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان: بين الشائعات والحقائق الرسمية

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان: بين الشائعات والحقائق الرسمية، في الفترة الأخيرة، انتشرت شائعات واسعة حول تلوث مياه الشرب في محافظة أسوان، مما أثار حالة من الهلع بين المواطنين، خاصة بعد نقل حالات تسمم غذائي إلى المستشفيات.

ومع تزايد القلق، تدخلت الجهات الرسمية لتوضيح الصورة الحقيقية ونفي ما تردد حول تلوث المياه، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة وأن الحالات المرضية لم تكن مرتبطة بمياه الشرب.

حقيقة تلوث مياه الشرب بأسوان

انتشار شائعات تلوث مياه الشرب بأسوان

في الأيام الأخيرة، شهدت محافظة أسوان حالة من القلق بين المواطنين بعد انتشار شائعة تلوث مياه الشرب.

حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان: بين الشائعات والحقائق الرسمية

تداول العديد من السكان أنباء عن نقل حالات إلى المستشفيات نتيجة تسمم مائي، مما دفع البعض إلى الاعتماد على المياه المعدنية خوفًا من التلوث.

بداية الأحداث واحتفالات المولد النبوي

يوم 15 سبتمبر الجاري، احتفل أهالي أسوان بالمولد النبوي الشريف، حيث شارك الآلاف في الاحتفالات المختلفة، سواء في الخيام أو الموائد المنتشرة في القرى والنجوع.

ومع مرور 24 ساعة على الاحتفالات، ظهرت أعراض التسمم الغذائي لدى عدد من سكان قرية وادي العرب بمركز نصر النوبة.

ظهور أعراض التسمم الغذائي ونقل الحالات

عقب انتهاء الاحتفالات، تم نقل نحو 124 حالة إلى مستشفى نصر النوبة المركزي، حيث ظهرت عليهم أعراض التسمم مثل القيء والإسهال نتيجة تناولهم أطعمة ملوثة.

بعد هذه الحادثة، بدأ الحديث عن تلوث مياه الشرب وانتشرت الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

انتشار الشائعات وتضخيم الأخبار

استندت الشائعات إلى نقل بعض الحالات إلى المستشفيات الخاصة بأسوان، وأفادت منشورات على وسائل التواصل بوفاة سيدة نتيجة التسمم المائي.

كما ادعى مروجو الشائعات تخصيص طابق كامل في مستشفى الصداقة لاستقبال حالات التسمم، وربط البعض بين الفيضانات القادمة من السودان وانتشار تلوث المياه.

نفي شركة المياه والشؤون الصحية للشائعات

على الفور، نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وجود أي تلوث في مياه الشرب، مؤكدة أن نتائج التحاليل أظهرت أن المياه خالية من أي ملوثات، وأن نسب الكلور والشبه ضمن المعدلات الطبيعية.

كما أكدت مديرية الشؤون الصحية بأسوان عدم تسجيل أي حالات تسمم مرتبطة بمياه الشرب، مشيرة إلى أن الحالات التي ظهرت كانت نتيجة لأمراض موسمية وتناول أطعمة ملوثة.

الرد الرسمي من هيئة الرعاية الصحية

في بيان رسمي، أكدت هيئة الرعاية الصحية بأسوان أن الأنباء المتداولة عن تخصيص طابق لاستقبال حالات تسمم غير صحيحة.

وأوضحت أن السيدة التي تم الحديث عنها وصلت إلى المستشفى جثة هامدة بسبب حالة مرضية سابقة، لا علاقة لها بتسمم المياه.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.