رئاسة الجمهورية: مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 11:31 صباحاً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024.

كما وجه الرئيس بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية في ضوء نتائج التقرير.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجراءات التي قررها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن إجراء مراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.