ضبط متهم بإنشاء مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية الغشوشة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مصنع) بالتعدى على قطعة أرض زراعية بالتبوير العمدى وإنشاء مصنع"بدون ترخيص" لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة بدائرة مركزشرطة العياط بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه وعُثر بداخل المصنع على ( 71طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر والتركيب وبدون بيانات ولا تعد من المخصبات الزراعية – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.