حزب الله يعلن استشهاد جهاد شفيق خزعل خنافر إثر قصف إسرائيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استشهاد جهاد شفيق خزعل خنافر "زهير" من بلدة عيناثا، في قصف إسرائيلي.

وفجر اليوم نعى الحزب، القائد إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.