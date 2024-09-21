ضبط قائد السيارة المتهم بالتعدي على سيدة وإتلاف سيارتها بمدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( مهندس – مقيم بمحافظة القاهرة) .. وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) لخلافات بينهما على أولوية المرور ، فقام على أثرها بالتعدى عليها بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.