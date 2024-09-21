العالم اليوم - في ضربة الضاحية الجنوبية.. مسؤول يكشف عن خسارة قوة الرضوان

انتم الان تتابعون خبر في ضربة الضاحية الجنوبية.. مسؤول يكشف عن خسارة قوة الرضوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 سبتمبر 2024 07:21 صباحاً - قال مسؤول إسرائيلي موقع "أكسيوس" إن "20 قائدا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله قُتلوا في الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية".

ماذا نعرف عن "قوة الرضوان"؟

أسست بعد الحرب الإسرائيلية في لبنان سنة 2006.

تعرف أيضا بقوات الحاج "رضوان"، وتوصف بأنها "قوات النخبة" في حزب الله.

حملت الاسم الحركي لمؤسسها عماد مغنية بعد اغتياله عام 2008.

شاركت في تدريبات عسكرية علنية جرت في مايو 2023، تحاكي من خلالها عمليات التسلل إلى إسرائيل.

تمتلك ترسانة من الصواريخ وغيرها من الأسلحة.

تضم في صفوفها بضعة آلاف من المقاتلين.

من أبرز مهامها التسلل إلى إسرائيل وخاصة المستوطنات في الشمال.

تخشى أوساط إسرائيلية من أن هذه القوة قد تجتاح الجليل في حال وقوع حرب شاملة.

وقتلت إسرائيل قياديين بارزين في جماعة حزب الله وأعضاء آخرين في الجماعة اللبنانية خلال غارة جوية على بيروت يوم الجمعة، وتوعدت بمواصلة حملة عسكرية جديدة حتى تتمكن من تأمين المنطقة الواقعة على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة الجوية أدت إلى مقتل إبراهيم عقيل وأعضاء بارزين آخرين في وحدة الرضوان التابعة للجماعة.

وأكد حزب الله في بيان بعد منتصف الليل مقتل عقيل ووصفه بأنه "أحد كبار قادته" دون تقدم المزيد من التفاصيل حول كيفية مقتله.