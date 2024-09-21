انت الأن تتابع خبر عشبة احتار فيها الطب..نبتة سهلة العثور عليها تستحوذ على فوائد ليس لها مثيل.. طريقة أستخدمها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة الهندباء تعتبر من الأعشاب الطبيعية التي تقدم فوائد صحية مذهلة للبشرة بفضل احتوائها على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات، مضادات الأكسدة، والمعادن مثل المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، الفسفور، والحديد. تساعد هذه العناصر في ترطيب البشرة، محاربة التجاعيد، البقع الداكنة، وتهدئة الجلد، بالإضافة إلى التخلص من حب الشباب بفضل مضادات الالتهابات التي تحتويها، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنشرح لكم أهم التفاصيل تابعونا.

وصفة الهندباء لتفتيح وتنظيف البشرة

المكونات

كمية مناسبة من زهور البابونج.

كمية مناسبة من أزهار الهندباء.

مقدار مناسب من الماء.

طريقة التحضير

1. انقعي زهور الهندباء والبابونج في الماء لمدة ليلة كاملة.

2. قومي بتصفية الماء جيدًا.

3. استخدمي الماء المصفى كغسول لتنظيف البشرة.

4. طبقي الوصفة على البشرة للتخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

5. اتركيها على البشرة لمدة 30 دقيقة.

6. اغسلي البشرة جيدًا باستخدام الماء الفاتر.

فوائد عشبة الهندباء للبشرة

تنظيف البشرة بفعالية عند خلطها مع الحليب.

معالجة حب الشباب.

تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات.

التخلص من البقع الداكنة والبثور والشوائب.