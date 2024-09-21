انت الأن تتابع خبر خمسه أضرار خطيرة للقرنفل لم يخبرك بها أحد.. يجب عليك معرفتها قبل أن تقع بالفخ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحتوي الطبيعية على العديد من النباتات والاعشاب الطبية التي لها فوائد صحية رهيبة جداومنها عيدان القرنفل، حيث أنها تعتبر من ضمن التوابل المليئة بالفوائد الصحية المذهلة للجسم، كما أنها تستخدم منذ زمن بعيد جدا في علاج العديد المشاكل الصحية التي من الممكن أن يتعرض لها الجسم في أي لحظة وعلى الرغم من كل هذه الفوائد الفعالة، إلا أن نبات القرنفل سلاح ذو حدين ويكون ضار جدا على الصحة لما ورد في موقع “Livestron.
الأضرار التي يسببها القرنفل على الصحة
- يحذر من عدم استعمال القرنفل قبل اجراء أي عمليةجراحية أو في حالة الإصابة بمرض سيولة الدم، وهذا لأنه يشتمل على مركب كيميائي يسمى الأوجينول، حيث ثبت علميا أنه يساعد في إبطاء عملية تخثر الدم وأيضا يتنافى مع مضادات الجلطات، مثل حبات الأسبرين، وهذا يرفع من معدل الإصابة بالنزيف.
- كما أنه يتسبب في وجود الحساسية، لأنه يحتوي على مركب الأوجينول الموجود به والذي يتفاعل بطريقة مباشرة مع بروتينات الجسم في حالة تناوله أو استخدامه على البشرة، بجانب أنه وسبب الإصابة بمرض التهاب الجلد التماسي.
- كما أنه في حالة استنشاق زيت القرنفل فإنه يؤدي إلى الاصابة بالتهاب الجيوب الأنفية ومن ثم تهيج في الجهاز التنفسي.
- في حالة تناول زيت القرنفل في حدوث تلف للثة، حيث يلعب زيت القرنفل دور مهم جدا في عكلية تسكين كل آلام الأسنان، ولكن استعماله لمدة طويلة في هذا العلاط دون علم الطبيب المختص لهذا، فإنه يتسبب في حدوث تلف اللثة ومن ثم التهاب في الغشاء المخاطي للفم.
- في حالة وجود أي امراض في الكبد فلا بد من عدم الافراط في تناول زيت القرنفل لان هذا يساعد في تليف الكبد سريعا.