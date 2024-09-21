خلي أيامك اللي جاية أحلى..هذه الاوراق هتساعدك في استعادة مظهرك الشبابي بسرعة رهيبة.. طريقة الإستخدام!!

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رياض - احمد صلاح - وصفة كريم ورق الغار والنشا هي وصفة طبيعية تستخدم لتفتيح البشرة وترطيبها، وهي بسيطة التحضير باستخدام مكونات متوفرة وغير مكلفة، ومن خلال موقعنا المتميزدوت الخليج سنشرح لكم الطريقة الصحيحة لتحضيرها واستخدامها.

مكونات كريم ورق الغار والفازلين

1. كوب واحد من مغلي ورق الغار.

2. ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين.

3. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

4. ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

1. في إناء متوسط الحجم، ضعي كوب مغلي ورق الغار.

2. أضيفي النشا مع التقليب المستمر حتى يمتزج الخليط جيداً.

3. أضيفي الفازلين وزيت الزيتون واستمري في التقليب للحصول على قوام كريمي.

4. ضعي الخليط على الوجه قبل النوم واتركيه لمدة ليلة كاملة.

5. في الصباح، اغسلي الوجه جيدا بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك.

فوائد كريم ورق الغار والنشا

يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة.

يعمل على التخلص من التصبغات والاسمرار والبقع السوداء، خاصة حول العينين.

يساهم في توحيد لون البشرة ويعطيها مظهرا نضرا وصحيا.

يعتبر مرطبا قويا للبشرة، مما يساعد في الحفاظ على نعومتها ورطوبتها.