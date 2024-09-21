انت الأن تتابع خبر «سفاح الدهون»... توقف عن البحث في كل مكان ودفع مصاريف على العمليات الجراحيه وصفة البقدونس التي تقضي على الدهون في 5 ايام فقط!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الدهون الزائدة في الجسم من أهم المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثيرون، و يؤدي تراكم الدهون، خاصة الدهون المشبعة، إلى زيادة مستويات الكولسترول في الدم، و عندما ترتفع مستويات الكولسترول الضار (LDL)، فإن ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم هو حالة خطيرة تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية وتزيد من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

اللجوء إلى الجراحة وتأثيراتها السلبية

مع تزايد معدلات السمنة وزيادة الدهون في الجسم، يلجأ العديد من الأشخاص إلى الجراحة كحل سريع للتخلص من هذه المشاكل، و عمليات مثل شفط الدهون أو جراحة تحويل مسار المعدة أصبحت شائعة بين الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة، و ومع ذلك، هذه العمليات قد تكون مؤلمة، وتترك اثارا وندوبا على الجسم، إلى جانب ذلك، قد يحتاج الشخص إلى فترة نقاهة طويلة واستعداد نفسي لمواجهة التغيرات الجسدية والاثار الجانبية المحتملة.

دور البقدونس في التخسيس ووصفة التخلص من الدهون